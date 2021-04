LIVE Canada-Italia 3-3, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: la risposta dei padroni di casa, è di nuovo parità dopo cinque end (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.21: Ancora parità dopo il quinto end. Bottchat stavolta non sbaglia e mette anche il secondo punto a segno 23.20: Ancora un errore grave di retornaz che non riesce a togliere di mezzo la stone canadese. Due punti assicurati per i padroni di casa 23.19: Ultimo tiro molto complicato per Retornaz. Bottchat è riuscito a mettere la stone canadese a punto. Va tolta ma non è facile 23.16: Una stone azzurra a punto dopo 12 tiri. Tocca a Retornaz 23.13: Italia a punto dopo dieci tiri del quinto end, Tante le stone nella casa 23.04: Che giocata di Retornaz che toglie di mezzo la stone a punto dei canadesi e regala DUE PUNTI agli azzurri. Peccato perchè si poteva fare ancora meglio. I ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.21: Ancorail quinto end. Bottchat stavolta non sbaglia e mette anche il secondo punto a segno 23.20: Ancora un errore grave di retornaz che non riesce a togliere di mezzo la stone canadese. Due punti assicurati per idi23.19: Ultimo tiro molto complicato per Retornaz. Bottchat è riuscito a mettere la stone canadese a punto. Va tolta ma non è facile 23.16: Una stone azzurra a punto12 tiri. Tocca a Retornaz 23.13:a puntodieci tiri del quinto end, Tante le stone nella23.04: Che giocata di Retornaz che toglie di mezzo la stone a punto dei canadesi e regala DUE PUNTI agli azzurri. Peccato perchè si poteva fare ancora meglio. I ...

