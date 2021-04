LIVE Canada-Italia 1-1, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: i padroni di casa pareggiano il conto nel terzo end (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48: Incredibile errore anche di Bottcher che va lungo e il Canada si deve accontentare di un punto prima di cedere la mano 22.47: Errore di retornaz, fin qui perfetto, che costerà probabilmente il doppio punto all’Italia 22.43: Dopo 12 tiri ci sono ben tre stone azzurre nella casa, nessuna del Canada che però ha eliminato la guardia azzurra 22.41: Errore nel take out del Canada, ci sono due stone gialle (Italia) nella casa dopo otto tiri 22.37: Italia a punto dopo i primi quattro tiri 22.33: Dopo un’attentissima misurzione con le due stone vicinissime arriva il punto per l’Italia che ruba la mano nel secondo end 22.28: L’Italia potrebbe ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.48: Incredibile errore anche di Bottcher che va lungo e ilsi deve accontentare di un punto prima di cedere la mano 22.47: Errore di retornaz, fin qui perfetto, che costerà probabilmente il doppio punto all’22.43: Dopo 12 tiri ci sono ben tre stone azzurre nella, nessuna delche però ha eliminato la guardia azzurra 22.41: Errore nel take out del, ci sono due stone gialle () nelladopo otto tiri 22.37:a punto dopo i primi quattro tiri 22.33: Dopo un’attentissima misurzione con le due stone vicinissime arriva il punto per l’che ruba la mano nel secondo end 22.28: L’potrebbe ...

