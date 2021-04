LIVE – Bollettino oggi, martedì 6 aprile: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di martedì 6 aprile 2021) Vi proponiamo il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di martedì 6 aprile. Nessuna zona gialla dopo le festività pasquali: dopo le ultime indicazioni del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sono dodici le regioni/province autonome in zona arancione e nove in rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI IERI: 10.680 nuovi contagi, 296 morti, 9.323 guariti, 77.929 tamponi molecolari, 3.737 in terapia intensiva Di seguito c’è l’andamento delle ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Vi proponiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di. Nessuna zona gialla dopo le festività pasquali: dopo le ultime indicazioni del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sono dodici le regioni/province autonome in zona arancione e nove in rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 10.680 nuovi, 296 morti, 9.323 guariti, 77.929 tamponi molecolari, 3.737 in terapia intensiva Di seguito c’è l’andamento delle ...

Advertising

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Molise #Coronavirus #COVID19 - RoccoPetraglia1 : RT @SkyTG24: Covid, notizie di oggi. L'Italia torna divisa in colori: 11 in arancio, 9 in rosso. LIVE - SkyTG24 : Covid, notizie di oggi. L'Italia torna divisa in colori: 11 in arancio, 9 in rosso. LIVE - monicabi5 : Coronavirus, oggi 10.680 nuovi casi e 296 morti. Pasquetta blindata, da domani l'Italia divisa di nuovo in colori:… -