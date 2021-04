Liti tra vicini per gli animali domestici | si arriva anche all’omicidio Earth mette a disposizione l’ufficio di consulenza legale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 aprile 2021) Sono sempre più frequenti lecondominiali causate dalla presenza diche spesso hanno portatoa tragici casi di cronaca. Come l’omicidio avvenuto nel 2019 a Monza in cui un uomo e sua sorella uccisero il vicino di casa per dellea causa dei rispettivi, un cane e un gatto. Oppure il 49enne ucciso a coltellate nel parco, mentre passeggiava col cane, dal vicino di casa con cui c’erano state precedenti, proprio a causa dell’animale. Tuttavia, spesso le dispute per i cattivi odori o l’abbaiare dei cani durante le ore notturne o di riposo non sono altro che un’occasione per dare adito ad altri rancori più personali. Secondo alcune statistiche, in Italia vi è una lite ogni venti minuti. Circa 26 milain un ...