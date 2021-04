L’Italia torna a colori (senza zona Gialla): la mappa e le regole (Di martedì 6 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia, i colori delle Regioni dopo il lockdown di Pasqua. Al termine del lockdown di Pasqua, dal 6 aprile in Italia torna in vigore il sistema a colori con le Regioni che si dividono tra l’Arancione e il Rosso. Ricordiamo infatti che con il decreto Aprile il governo ha confermato la sospensione della zona Gialla. Inoltre in base ai dati del monitoraggio del 2 aprile non ci sono Regioni con dati da zona Bianca. Coronavirus in Italia, i colori delle Regioni dal 6 aprile Con la prima ordinanza firmata il 2 aprile, il ministro della Salute Roberto Speranza dispone la “conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia, idelle Regioni dopo il lockdown di Pasqua. Al termine del lockdown di Pasqua, dal 6 aprile in Italiain vigore il sistema acon le Regioni che si dividono tra l’Arancione e il Rosso. Ricordiamo infatti che con il decreto Aprile il governo ha confermato la sospensione della. Inoltre in base ai dati del monitoraggio del 2 aprile non ci sono Regioni con dati daBianca. Coronavirus in Italia, idelle Regioni dal 6 aprile Con la prima ordinanza firmata il 2 aprile, il ministro della Salute Roberto Speranza dispone la “conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza inrossa per le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, ...

