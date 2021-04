L’Isola dei famosi 2021 torna il 21 aprile: Ilary spiega perchè (Di martedì 6 aprile 2021) Non ci sarà un doppio appuntamento questa settimana su Canale 5 con L’Isola dei famosi 2021. Il motivo è stato spiegato dalla stessa conduttrice nel corso della diretta, anche per informare i naufraghi del loro destino ( e speriamo che in settimana possano fare delle prove ricompensa di un certo livello per poter mangiare di più altrimenti difficilmente avranno voglia di restare un altro mese in Honduras). L’Isola torna il 12 aprile, con la puntata del lunedì e questo per fare spazio al debutto dell’edizione spagnola del reality. Edizione spagnola che tra l’altro vedrà nel cast gli italianissimi Valeria Marini e l’ormai noto Gianmarco Onestini, fratello di Luca, eroe di tutti i reality made in Spain! Supervivientes e L’Isola dei famosi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 aprile 2021) Non ci sarà un doppio appuntamento questa settimana su Canale 5 condei. Il motivo è statoto dalla stessa conduttrice nel corso della diretta, anche per informare i naufraghi del loro destino ( e speriamo che in settimana possano fare delle prove ricompensa di un certo livello per poter mangiare di più altrimenti difficilmente avranno voglia di restare un altro mese in Honduras).il 12, con la puntata del lunedì e questo per fare spazio al debutto dell’edizione spagnola del reality. Edizione spagnola che tra l’altro vedrà nel cast gli italianissimi Valeria Marini e l’ormai noto Gianmarco Onestini, fratello di Luca, eroe di tutti i reality made in Spain! Supervivientes edei...

