L' invasione nazi - fascista alla Yugoslavia | la guerra criminale che l' Italia nasconde

Advertising

2_isole : RT @globalistIT: - ar_gaeta : RT @globalistIT: - stefanofile : RT @globalistIT: - fabiobellentani : RT @globalistIT: - GanimedAntonio : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : invasione nazi

La Voce del Patriota

... che riportiamo qui di seguito: Alle istituzioni per un riconoscimento ufficiale dei crimini fascisti in occasione dell'ottantesimo anniversario dell'della Jugoslavia da parte dell'esercito ...Le sue colpe: per esempio, aver salvato la Russia dalla dissoluzione sociale dopo l'dei ... già esponente della minuscola corrente- razzista dell'ultranazionalismo panrusso. Riciclato ...Ottanta anni fa, il 6 aprile 1941, Mussolini con le truppe di Hitler sferrò un attacca contro una popolazione che giudicava inferiore. Uccisioni, torture, deportazioni con le quale il nostro paese non ...