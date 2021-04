**Libri: il Proust inedito uscirà in Italia per La Nave di Teseo nel 2022** (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - Arriveranno anche in Italia le famose "Settantacinque pagine" perdute di Marcel Proust e ritrovate dall'editore francese Bernard De Fallois, la prima gemma da cui nacque "Alla ricerca del tempo perduto". Lo ha annunciato su Twitter Elisabetta Sgarbi, direttore generale della La Nave di Teseo, che si è aggiudicata la pubblicazione. Sgarbi ha acquisito i diritti dalla casa editrice parigina Gallimard che ha raccolto i manoscritti inediti in un volume uscito nelle librerie francesi giovedì 1° aprile. La casa editrice pubblicherà il volume con tutta probabilità nel 2022 in occasione del centenario della morte di Proust. "Stiamo costruendo una nicchia Proustiana, di cui sono molto fiera, nello spirito di De Fallois, amico e grande editore", ha spiegato Sgarbi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - Arriveranno anche inle famose "Settantacinque pagine" perdute di Marcele ritrovate dall'editore francese Bernard De Fallois, la prima gemma da cui nacque "Alla ricerca del tempo perduto". Lo ha annunciato su Twitter Elisabetta Sgarbi, direttore generale della Ladi, che si è aggiudicata la pubblicazione. Sgarbi ha acquisito i diritti dalla casa editrice parigina Gallimard che ha raccolto i manoscritti inediti in un volume uscito nelle librerie francesi giovedì 1° aprile. La casa editrice pubblicherà il volume con tutta probabilità nel 2022 in occasione del centenario della morte di. "Stiamo costruendo una nicchiaiana, di cui sono molto fiera, nello spirito di De Fallois, amico e grande editore", ha spiegato Sgarbi. ...

