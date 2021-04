**Libia: Draghi, ‘partnership con Italia sia guida per il futuro’** (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “E’ stato un incontro straordinariamente soddisfacente. Abbiamo parlato della cooperazione in campo infrastrutturale, energetico, sanitario e culturale. L’Italia aumenterà le borse di studio per gli studenti libici e l’attività dell’Istituto di cultura Italiano. Si vuole fare di questa partnership una guida per il futuro nel rispetto della piena sovranità libica”. Così il premier Mario Draghi da Tripoli, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il neo premier Abdelhamid Dabaiba. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “E’ stato un incontro straordinariamente soddisfacente. Abbiamo parlato della cooperazione in campo infrastrutturale, energetico, sanitario e culturale. L’aumenterà le borse di studio per gli studenti libici e l’attività dell’Istituto di culturano. Si vuole fare di questa partnership unaper il futuro nel rispetto della piena sovranità libica”. Così il premier Marioda Tripoli, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il neo premier Abdelhamid Dabaiba. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

