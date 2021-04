Libia, così Dabaida pensa al futuro (come Draghi) (Di martedì 6 aprile 2021) Il nuovo premier libico Abdelhamid Dabaiba ha un elemento chiaro in testa per dare forza alla sua azione politica: la Libia ha bisogno di sistemare il proprio quadro economico, anche perché in un Paese prospero è difficile che le divisioni (che resteranno) portino a escalation e conflitti. Ed è sostanzialmente questo che per ora mette d’accordo i libici sul governo onusiano che da qualche settimana ha iniziato le proprie attività, proprio in nome di un Paese di nuovo unito e per superare lo scontro continuo degli ultimi dieci anni, chiaramente pensando al futuro. Sotto questo punto di vista, sebbene con gli ovvi e enormi distinguo, Dabaiba trova nel presidente del Consiglio, Mario Draghi, una intesa di massima proprio sul “gusto del futuro”. L’incontro di oggi con l’italiano — chiamato dal Quirinale ... Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021) Il nuovo premier libico Abdelhamid Dabaiba ha un elemento chiaro in testa per dare forza alla sua azione politica: laha bisogno di sistemare il proprio quadro economico, anche perché in un Paese prospero è difficile che le divisioni (che resteranno) portino a escalation e conflitti. Ed è sostanzialmente questo che per ora mette d’accordo i libici sul governo onusiano che da qualche settimana ha iniziato le proprie attività, proprio in nome di un Paese di nuovo unito e per superare lo scontro continuo degli ultimi dieci anni, chiaramentendo al. Sotto questo punto di vista, sebbene con gli ovvi e enormi distinguo, Dabaiba trova nel presidente del Consiglio, Mario, una intesa di massima proprio sul “gusto del”. L’incontro di oggi con l’italiano — chiamato dal Quirinale ...

