Lettera all’Ue | “Basta sanzioni alla Siria | il suo popolo è allo stremo”

Roma, 6 apr – Siria, il Fronte Europeo per la Siria e Comunità Siriana in Italia hanno inviato una Lettera ufficiale all'Unione Europea, chiedendo "l'immediato abbattimento delle sanzioni e la sospensione dello stato di embargo in vigore dal 09/05/11". La missiva è rivolta al Parlamento Europeo, al Presidente Sassoli, al Consiglio Europeo, agli Affari Esteri e agli Aiuti Umanitari. Le due associazioni, tra le più attive in Italia a sostegno della causa Siriana, hanno sottolineato che le misure coercitive europee hanno effetti devastanti a livello umanitario sulla popolazione civile, cosa che l'Ue ha sempre tentato di smentire ma i dati non lasciano spazio ad interpretazioni. Qui la petizione online. Siria, un esempio di convivenza etnoreligiosa La guerra in ...

