Letta: “Renzi? Incontro andato alla grande, ma siamo diversi” (Di martedì 6 aprile 2021) Il recente Incontro tra Enrico Letta e Matteo Renzi “è andato bene, alla grande”. A dirlo è lo stesso segretario del Pd, stasera ospite a ‘Dimartedì’ su La7. Quello con il leader di Italia Viva, continua, è stato un Incontro “franco, cordiale, utile, ma tra due persone diverse, su alcune cose d’accordo, su altre no”, spiega quindi il dem. “Di nuovo al governo con Renzi? Io metto da parte le considerazione di tipo personale”, assicura. Sull’emergenza coronavirus in Italia, continua poi Letta ? commentando gli attacchi del leader della Lega alle misure di chiusura per fronteggiare il covid “la soluzione di Salvini quale è? Avessimo seguito le sue soluzioni, oggi saremmo in una situazione molto peggiore e non voglio dire di più…”. ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) Il recentetra Enricoe Matteo“èbene,”. A dirlo è lo stesso segretario del Pd, stasera ospite a ‘Dimartedì’ su La7. Quello con il leader di Italia Viva, continua, è stato un“franco, cordiale, utile, ma tra due persone diverse, su alcune cose d’accordo, su altre no”, spiega quindi il dem. “Di nuovo al governo con? Io metto da parte le considerazione di tipo personale”, assicura. Sull’emergenza coronavirus in Italia, continua poi? commentando gli attacchi del leader della Lega alle misure di chiusura per fronteggiare il covid “la soluzione di Salvini quale è? Avessimo seguito le sue soluzioni, oggi saremmo in una situazione molto peggiore e non voglio dire di più…”. ...

Advertising

ilriformista : Sui suoi viaggi in Arabia Saudita e Bahrein: 'Sono a mie spese, la mia dichiarazione dei redditi versa più di quant… - Agenzia_Ansa : Il segretario Pd Enrico Letta ha incontrato il leader di Italia viva Matteo Renzi. Sostegno a Draghi ma divisi su M… - HuffPostItalia : 'O Italia Viva o M5s'. Renzi vede Letta in un confronto poco 'dulcis' - Yoda15271485 : @frau101_f Renzi e Letta sono d'accordo. - MadamaL41898457 : @PDTestaccio se è vera la notizia che siete contrari ad appoggiare la Raggi,vi vorrei ricordare, io che non sono 5… -