Leonardo terza puntata: trama e anticipazioni 6 aprile 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) Leonardo terza puntata. Martedì 6 aprile 2021 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Matilda De Angelis, James D’Arcy, Giancarlo Giannini. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGLeonardo terza puntata – episodio 5. In seguito alla morte della moglie di Ludovico Sforza, Leonardo riceve una nuova commissione per un affresco dell’Ultima cena a Santa Maria delle Grazie, ma fatica a gestire il suo tormento interiore. Dopo aver messo alla prova la sua creatività e aver sperimentato una nuova tecnica, Leonardo deve affrontare le conseguenze delle sue azioni.Leonardo terza ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 6 aprile 2021). Martedì 6torna su Rai 1 la fiction con protagonista Matilda De Angelis, James D’Arcy, Giancarlo Giannini. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING– episodio 5. In seguito alla morte della moglie di Ludovico Sforza,riceve una nuova commissione per un affresco dell’Ultima cena a Santa Maria delle Grazie, ma fatica a gestire il suo tormento interiore. Dopo aver messo alla prova la sua creatività e aver sperimentato una nuova tecnica,deve affrontare le conseguenze delle sue azioni....

Advertising

zazoomblog : Leonardo la serie anticipazioni terza puntata. Trama di stasera 6 aprile 2021 - #Leonardo #serie #anticipazioni… - dedicatoatee : RT @effylifestyle: Leonardo e Tommaso siete due sottoni di merda basta e io sono una sottona per voi che mi fate sentire una terza incomoda - aquariusmesss : RT @effylifestyle: Leonardo e Tommaso siete due sottoni di merda basta e io sono una sottona per voi che mi fate sentire una terza incomoda - moolvys : RT @effylifestyle: Leonardo e Tommaso siete due sottoni di merda basta e io sono una sottona per voi che mi fate sentire una terza incomoda - comeinunafavela : RT @effylifestyle: Leonardo e Tommaso siete due sottoni di merda basta e io sono una sottona per voi che mi fate sentire una terza incomoda -