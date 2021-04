Leonardo | le anticipazioni della puntata del 6 aprile

(Di martedì 6 aprile 2021) Alle ore 21:25 su Rai Uno andrà in onda una nuovadi “”, la serie ispirata alla vita e alle opere diDa Vinci con un respiro thriller Archiviate le festività pasquali, stasera alle ore 21:25 su Rai Uno andrà in onda la terzadi “”, la serie ispirata alla vita e alle opere diDa Vinci. La serie che vanta una produzione internazionale è stata ben accolta dal pubblico italiano che,dopo, sta dimostrando di essersi affezionato alle dinamiche. Infatti, “” prende spunto dalla vita del noto e poliedrico artista per incentrare la storia su un delitto da risolvere. Anche nella terzale vicende diproseguiranno fino ad ...

Advertising

Agenzia_Dire : Stasera nuovo appuntamento con la serie evento di Rai1, #Leonardo ecco cosa accadrà. #leonardolaserie - Notiziedi_it : L’Ultima cena e la Gioconda, anticipazioni ‘Leonardo’: stasera la terza puntata - wam_the : Leonardo, terza puntata: trama, dove vederlo e anticipazioni - infoitcultura : Le anticipazioni della terza puntata di Leonardo - CorriereCitta : #Leonardo, stasera in tv: quante puntate sono, cast, trama e anticipazioni episodi martedì 6 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo anticipazioni

Amici 2021, ed.20,puntata oggi, 6 aprile Dopo la pausa di ieri, Amici 2021 si prepara a tornare in onda ... che così potrà riunirsi all'amico, e per Rosa d Grazia . I due ..., stasera in tv:episodi martedì 6 aprile 2021 Nel primo episodio, dopo la morte della moglie di Ludovico,riceve una commissione (un affresco dell'Ultima Cena a Santa ...Alle ore 21:25 su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata di “Leonardo”, la serie ispirata alla vita e alle opere di Leonardo Da Vinci con un respiro thriller Archiviate le festività pasquali, stasera ...Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata di Leonardo in onda martedì 13 aprile in televisione, rivelano che dopo aver ritrovato la sua amata Caterina, da Vinci deciderà di ...