Leonardo | la trama della prossima puntata quarta e ultima | le anticipazioni

(Di martedì 6 aprile 2021) Cosa succederà nella(la) di, la serie tv in onda su Rai 1? Come accaduto nelle prime due serate, previsti due episodi. I colpi di scena, in quest’prima stagione, non mancheranno, anche se è già stata confermata la realizzazione di una seconda serie., dopo aver finalmente trovato la sua Caterina, decide di proseguire con il proprio lavoro, anche se si sente molto frustrato. Da Vinci infatti deve fare i conti con l’ascesa di un giovane artista di talento, Michelangelo Buonarroti. Nonostante i sentimenti contrastanti che lo tormentano,, secondo lesulladell’...

è senza alcun dubbio la serie tv del momento. La fiction, che va in onda ogni martedì su Rai Uno, sta attirando l'attenzione e la curiosità di molti telespettatori per storia,e anche ...Leggi anche Dopo I Medici e, Lux Vide prepara The Rising, nuova serie tv sulla vita di Gesù: ladella terza puntata di martedì 6 aprile 2021- Episodio 5 In seguito ...Leonardo: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in onda oggi, martedì 6 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1. Le info ...In ogni caso, attendiamo conferma della data di uscita della stagione 2 da fonti certe. Leonardo 2 trama Se vi state chiedendo di cosa parlerà Leonardo 2, per fortuna Luca Bernabei ha raccontato ai ...