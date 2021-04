Leonardo | la serie tv torna stasera su Rai1 | anticipazioni della terza puntata

(Di martedì 6 aprile 2021)su, alle 21:25, con ladelle quattro puntate,, laevento co-prodotta da Rai Fiction, con Aidan Turner e Matilda De Angelis: ecco le, la nuovaevento co-prodotta da Rai Fiction,sualle 21:25 con la. Che è anche la penultima per quanto riguarda la prima stagione dello show, già rinnovato per una seconda. Ledi questo martedì 6 aprile 2021 annunciano che, in seguito alla mortemoglie di Ludovico,riceve una nuova commissione (un affresco dell'Ultima cena a Santa Maria delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo serie

Terzo appuntamento con Leonardo, la serie evento di Rai1, in onda in prima visione martedì 6 aprile alle 21.25. Trama e anticipazioni di Leonardo Nel ...E se la misteriosa Gioconda del ritratto di Leonardo Da Vinci, fosse un autoritratto? Ecco perché è una tesi assolutamente sensata.