Leonardo da Vinci assassino? Che eresia! Però al grande pubblico piace…

(Di martedì 6 aprile 2021) La fiction di Lux Vide in onda su Rai 1 che inquadra la vita del più grande genio di tutti i tempi, straordinario vanto dell’Italia, procede a gonfie vele portando sullo schermo un Leonardo che è stato definito «pop», ovvero demitizzato, forse un po’ snaturato, insomma ben lontano da quell’immagine solenne e ieratica che eravamo abituati a pensare nella nostra immaginazione, complici i libri di scuola. Agli antipodi rispetto alla indimenticabile interpretazione di Philippe Leroy nello sceneggiato La vita di Leonardo da Vinci (1971) scritto e diretto da Renato Castellani. Canonico per così dire quest’ultimo, eretico invece il nostro, impersonato da un fascinoso Aidan Turner. Due progetti lontani anni luce sotto molti punti di vista; e proprio questo distacco dalla biografia autentica del genio ha scatenato l’ira furente di alcuni studiosi che si sono scagliati con veemenza con la fiction attualmente in onda. Da Vittorio Sgarbi, inviperito contro questo ritratto fasullo del genio che lo spaccia per un insicuro e uno «sfigato», ad Alessandro Vezzosi, Direttore del Museo Ideale Leonardo da Vinci, che sottolinea il distacco pressoché totale della fiction dall’autentica vita di Leonardo, arrivando alle critiche – benché più pacate – di Giuseppe Torchia, sindaco del comune di Vinci, dispiaciuto perché viene ignorato il fortissimo legame che Leonardo aveva con il suo paese nativo (ma vedremo se emergerà nelle puntate successive).

Dopo la messa in onda dei primi 4 episodi di Leonardo, continua l'avventura attraverso la vita dell'artista fiorentino nella serie ideata da Frank Spotnitz e Steve Thompson. Scopriamo alcune anticipaz ...25 su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata di "Leonardo", la serie ispirata alla vita e alle opere di Leonardo Da Vinci con un respiro thriller