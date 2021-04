Lenovo Yoga 9i | recensione Il lusso ha un prezzo elevato

(Di martedì 6 aprile 2021) I notebook di fascia alta hanno tutti delle caratteristiche in comune: hardware di ultima generazione, prestazioni di alto livello, lunga durata della batteria e design curato fin nei minimi dettagli. Ogni produttore ci mette il suo per rendere il proprio dispositivo unico, agendo principalmente sulle funzionalità software e sull’aspetto estetico del prodotto: con il nuovo9isi è concentrata proprio su quest’ultimo punto, forse esagerando un po’, ma creando quello che è indubbiamente uno dei convertibili più belli e unici visti nell’ultimo periodo. Il notebook gode della certificazione Intel EVO, che garantisce prestazioni di alto livello sia quando collegato alla presa che quando alimentato a batteria, ripresa dallo standby in meno di 1 secondo, un’autonomia d’uso reale di almeno 7 ore (con schermo UHD), ricarica rapida e connessione ...

Ultime Notizie dalla rete : Lenovo Yoga

Il Fatto Quotidiano

Sotto la scocca del9i troviamo un processore Intel Core i7 - 1185G7, top di gamma della famiglia Tiger Lake con configurazione 4core/8thread, una frequenza massima di 4,8GHz ed ...1.45 kg di peso e la solita tastiera perfetta Le dimensioni del9 14i sono perfette: 14" è la giusta dimensione di schermo per chi vuole un notebook con uno schermo ampio, ma grazie alla ...Ogni produttore ci mette il suo per rendere il proprio dispositivo unico, agendo principalmente sulle funzionalità software e sull’aspetto estetico del prodotto: con il nuovo Yoga 9i Lenovo si è ...Su Amazon è disponibile un computer portatile Lenovo Legion da gaming in offerta, per 1000 Euro in meno rispetto al prezzo di listino, per poche ore.