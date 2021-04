L’ennesima figuraccia lombarda: stop alle vaccinazioni senza prenotazione per gli over 80 (Di martedì 6 aprile 2021) Il disguido non è solo tecnico, ma anche comunicativo. L’annuncio in pompa magna fatto da Letizia Moratti lo scorso 2 aprile è stato smentito dalla stessa Regione Lombardia che ha annunciato come il piano per l’immunizzazione della platea di cittadini over 80 senza prenotazione fosse, in realtà, una boutade. La scorsa settimana, infatti, erano stati individuati cinque giorni (dal 7 all’11 aprile) in cui procedere con la somministrazione dei prodotti anti-Covid per tutti gli anziani che non avevano ancora aderito alla campagna (anche per i noti problemi tecnici). Adesso il passo indietro: i vaccini Lombardia over 80 senza prenotazione, in realtà, sarà disponibile solo per quelle persone che si erano effettivamente prenotati attraverso il portale realizzato da Aria, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Il disguido non è solo tecnico, ma anche comunicativo. L’annuncio in pompa magna fatto da Letizia Moratti lo scorso 2 aprile è stato smentito dalla stessa Regione Lombardia che ha annunciato come il piano per l’immunizzazione della platea di cittadini80fosse, in realtà, una boutade. La scorsa settimana, infatti, erano stati individuati cinque giorni (dal 7 all’11 aprile) in cui procedere con la somministrazione dei prodotti anti-Covid per tutti gli anziani che non avevano ancora aderito alla campagna (anche per i noti problemi tecnici). Adesso il passo indietro: i vaccini Lombardia80, in realtà, sarà disponibile solo per quelle persone che si erano effettivamente prenotati attraverso il portale realizzato da Aria, ...

