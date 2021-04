L’economia della Juve dipende dalla Champions, se perde domani è nei guai. Il Napoli no (Di martedì 6 aprile 2021) Un quarto del giro d’affari operativo della Juventus dipende dalla Champions League. Lo scrive la Gazzetta dello Sport analizzando la situazione finanziaria dei bianconeri a due giorni dalla sfida col Napoli che potrebbe creare un buco nei bilanci senza precedenti. Se la Juve perdesse lo scontro diretto e il treno Champions sarebbe in serissimi guai. Il Napoli, invece – scrive il Corriere dello Sport – “ha un modello di business più equilibrato” e potrebbe assorbire meglio l’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions. “Senza considerare gli effetti indiretti e non quantificabili sul marchio, sul parco giocatori” – scrive la Gazzetta dello Sport – “Negli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) Un quarto del giro d’affari operativontusLeague. Lo scrive la Gazzetta dello Sport analizzando la situazione finanziaria dei bianconeri a due giornisfida colche potrebbe creare un buco nei bilanci senza precedenti. Se lasse lo scontro diretto e il trenosarebbe in serissimi. Il, invece – scrive il Corriere dello Sport – “ha un modello di business più equilibrato” e potrebbe assorbire meglio l’eventuale mancata qualificazione alla prossima. “Senza considerare gli effetti indiretti e non quantificabili sul marchio, sul parco giocatori” – scrive la Gazzetta dello Sport – “Negli ...

