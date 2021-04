(Di martedì 6 aprile 2021) 'Dicono/ non sia più tempo di poesia/gli uomini hanno smesso di guardarsi negli occhi/si sfuggono via veloci, inciampano, si ingarbugliano'. Esordisce così Gio, il cantautore poeta reduce dall'...

Advertising

leggoit : Le poesie di Gio Evan: versi impressionisti en plein air alla ricerca dell'animo umano - giovieladylola : gio per la mia salute mentale non smettere mai di scrivere le tue poesie #ameamici20 - toninoadinolfi : RT @aramis46: È sempre #buongiorno con #CasaLettori Volevano insegnarti ad andare di fretta, a correre veloce, a stare al passo coi tempi..… - SerenaNascimben : RT @aramis46: È sempre #buongiorno con #CasaLettori Volevano insegnarti ad andare di fretta, a correre veloce, a stare al passo coi tempi..… - aramis46 : È sempre #buongiorno con #CasaLettori Volevano insegnarti ad andare di fretta, a correre veloce, a stare al passo c… -

Ultime Notizie dalla rete : poesie Gio

Leggo.it

Esordisce cosìEvan , il cantautore poeta reduce dall'ultimo Sanremo con il brano Arnica. Un libro diimpressioniste scritte en plein air (come da sottotitolo) che vanno alla ricerca dell'...Una dellea cui è più legato ('Na mameta', una nonnetta) fu utilizzata nel 2020 come biglietto di auguri di Buon anno. Eccone alcuni versi: Na mameta l'è drè a fa un majon Par ul naudin, ca la ...«Dicono/ non sia più tempo di poesia/gli uomini hanno smesso di guardarsi negli occhi/si sfuggono via veloci, inciampano, si ingarbugliano». Esordisce così Gio Evan, il cantautore poeta reduce ...Finalmente, la Poesia rinasce e si diffonde tra la gente, nelle strade. Esiste, infatti, la “Street poetry”, un fenomeno che negli ultimi anni si è diffuso a livello mondiale. Tra i gruppi di particol ...