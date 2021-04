Le migliori eroine kick-ass delle serie

Leggi su wired

(Di martedì 6 aprile 2021) Negli Usa la mania per i remake non conosce crisi. L’ultimo in ordine di tempo: Kung Fu, reboot delladegli anni ’70 incentrata su un monaco Shaolin che lotta contro le ingiustizie a colpi di arti marziali e saggezza zen nell’America contemporanea, e che a sua volta era lo spin-off di un western. Dal 7 aprile su Cw, il canale teen di Riverdale, The 100 e Supernatural, ha per protagonista Olivia Liang (nel ruolo che è stato di David Carradine) nei panni di Nicky Shen, universitaria di origini cinesi ed esperta di kung fu che abbandona gli studi per seguire la vocazione di eroina. https://www.youtube.com/watch?v=NvtMjNA9PJM Il reboot, opera del prolifico produttore Greg Berlanti (artefice di numerose trasposizioni televisive dei supereroi della Dc, dette Arrowverse) mette in scena l’ultima di una lunga lista di tostissime, attraenti e risolute ...