Le menzogne della Meloni: l'attacco alla Libia fu sostenuto dalla sinistra (il ministro della difesa era La Russa) (Di martedì 6 aprile 2021) Le solite menzogne di una leader politica che - a differenza di quanto improvvidamente detto da Mani Ovadia (che resta un grande artista) non è una politica di alto livello ma una persona che usa in ... Leggi su globalist (Di martedì 6 aprile 2021) Le solitedi una leader politica che - a differenza di quanto improvvidamente detto da Mani Ovadia (che resta un grande artista) non è una politica di alto livello ma una persona che usa in ...

Advertising

garbugli_la : RT @globalistIT: - Che22peace71 : RT @globalistIT: - globalistIT : - giovanniandreo3 : RT @Carl6y6: Giannini diffonde menzogne coscientemente perché sa che non vengono smentite dall'informazione delinquenziale che passa come q… - MariaAversano1 : RT @Carl6y6: Giannini diffonde menzogne coscientemente perché sa che non vengono smentite dall'informazione delinquenziale che passa come q… -