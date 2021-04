“Le mascherine lavabili non sono efficaci” | lo studio dell’Università di Bologna

Leggi su urbanpost

(Di martedì 6 aprile 2021) Da oltre un anno siamo alle prese tutti i giorni conchirurgiche, in tessuti, FFP2 e chi più ne ha più ne metta. Per evitare di cestinarechirurgiche alla velocità della luce, molti continuano a preferire le. Ma gli studi sull’a di queste ultimenumerosi, e molti arrivano alla conclusione che niente batte lechirurgiche in quanto a protezione dal Coronavirus. L’ultimodilo conferma.nonLa mascherina chirurgica perde parte della suaa dopo 4 ore di utilizzo. Secondo lo...