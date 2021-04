Le Marche tornano a scuola: 'Ma niente doppi turni. Il 50% dei professori è vaccinato' (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA - Sabato scorso la riunione dei dirigenti. Oggi a partire dalle 10, il treno dei tavoli di coordinamento delle prefetture insieme ai responsabili delle aziende del trasporto pubblico locale: ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA - Sabato scorso la riunione dei dirigenti. Oggi a partire dalle 10, il treno dei tavoli di coordinamento delle prefetture insieme ai responsabili delle aziende del trasporto pubblico locale: ...

Advertising

laltracalabria : #Covid19 #Coronavirus • Da oggi, #6aprile, l'#Italia torna a dividersi in rosso e arancione. Per ordinanza del mini… - lanuovariviera : Covid, tornano ad aumentare i ricoveri nelle Marche. Sono venti più di ieri - infoitinterno : Nelle Marche anche le superiori tornano in classe al 50%: 'Sarà una riapertura graduale' - infoitinterno : Marche in zona arancione, da mercoledì tornano in classe anche gli studenti delle Superiori - infoitinterno : Pasquetta blindata, controlli a tappeto contro le gite fuori porta. Da domani tornano i colori: Marche, Veneto e Tr… -