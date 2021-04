Le Marche provano a svuotare gli ospedali con nuove linee guida per le cure Covid a domicilio: 'Usca fondamentali' (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA - Le Marche provano a svuotare gli ospedali con nuove linee guida per le cure Covid a domicilio e nel processo saranno fondamentali le (Usca Unità speciali di continuità assistenziale). Oggi la ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA - Legliconper lee nel processo sarannole (Unità speciali di continuità assistenziale). Oggi la ...

Advertising

shiran_ECO : RT @Noel_191026: @MaisonValentino Non insieme. Sei una vergogna. Le uniche persone che non provano vergogna non hanno capacità di immedesim… - Noel_191026 : @MaisonValentino Non insieme. Sei una vergogna. Le uniche persone che non provano vergogna non hanno capacità di im… - sololalega : @LegaSalvini Côme al solito Libero e la Lega non riescono a leggere i dati, anzi provano come al solito a fare i nu… -