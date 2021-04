Lazio, ritardo nella consegna dei vaccini: la situazione (Di martedì 6 aprile 2021) Un milione di prenotazioni fino a maggio: i residenti del Lazio sono in fila per il vaccino, ma mancano le dosi. Il rischio è quindi che il piano vaccinale rallenti fino a fermarsi. Entro la fine di marzo la regione era in attesa di oltre 100.000 dosi di AstraZeneca, ma ad oggi, l’azienda anglo-svedese, ha annunciato l’invio di sole 15.000 dosi. Un taglio che avrà inevitabili ripercussioni sul piano vaccinale laziale, il primo in Italia per ritmi di somministrazione. Al momento il Lazio ha una media di 27.000 inocuLazioni al giorno, lontane dall’obiettivo dichiarato di 50.000. E il numero è destinato ad abbassarsi ancora, se AstraZeneca non consegnerà le dosi mancanti. Rischia di slittare anche l’avvio della somministrazione del vaccino Johnson e Johnson nelle mille farmacie aderenti. La data d’inizio è stata fissata al 20 aprile, ma ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) Un milione di prenotazioni fino a maggio: i residenti delsono in fila per il vaccino, ma mancano le dosi. Il rischio è quindi che il piano vaccinale rallenti fino a fermarsi. Entro la fine di marzo la regione era in attesa di oltre 100.000 dosi di AstraZeneca, ma ad oggi, l’azienda anglo-svedese, ha annunciato l’invio di sole 15.000 dosi. Un taglio che avrà inevitabili ripercussioni sul piano vaccinale laziale, il primo in Italia per ritmi di somministrazione. Al momento ilha una media di 27.000 inocuni al giorno, lontane dall’obiettivo dichiarato di 50.000. E il numero è destinato ad abbassarsi ancora, se AstraZeneca non consegnerà le dosi mancanti. Rischia di slittare anche l’avvio della somministrazione del vaccino Johnson e Johnson nelle mille farmacie aderenti. La data d’inizio è stata fissata al 20 aprile, ma ...

radioromait : Lazio, ritardo nella consegna dei vaccini: la situazione - italiaserait : Lazio, ritardo nella consegna dei vaccini: la situazione - generacomplotti : RT @AnselmoDelDuca: Beh, in #Lombardia mi sembra che il ritardo sia stato ricoverato. Un per cento in meno di dosi somministrate rispetto a… - MattiaGallo17 : RT @AnselmoDelDuca: Beh, in #Lombardia mi sembra che il ritardo sia stato ricoverato. Un per cento in meno di dosi somministrate rispetto a… - AnselmoDelDuca : Beh, in #Lombardia mi sembra che il ritardo sia stato ricoverato. Un per cento in meno di dosi somministrate rispet… -