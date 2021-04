Lazio arancione da oggi, le nuove regole: cosa si può fare (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo la Pasqua in rosso, il Lazio torna l’arancione. Da oggi, martedì 6 aprile, e fino al 30 dello stesso mese, l’Italia avrà solo due colori: arancione e rosso. Accantonato quindi il giallo, perché i numeri al momento impongono misure più rigide per abbassare la curva epidemiologica, che fatica a scendere. cosa cambia quindi per il Lazio a partire da oggi? Per quanto riguarda le scuole, e questo interessa tutta Italia, anche le zone in rosso, torneranno in classe fino alla prima media. Per gli altri gradi di istruzione, in zona arancione, è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% degli studenti. Per quanto riguarda gli spostamenti nel Lazio sarà possibile spostarsi in un’altra abitazione privata, differente ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo la Pasqua in rosso, iltorna l’. Da, martedì 6 aprile, e fino al 30 dello stesso mese, l’Italia avrà solo due colori:e rosso. Accantonato quindi il giallo, perché i numeri al momento impongono misure più rigide per abbassare la curva epidemiologica, che fatica a scendere.cambia quindi per ila partire da? Per quanto riguarda le scuole, e questo interessa tutta Italia, anche le zone in rosso, torneranno in classe fino alla prima media. Per gli altri gradi di istruzione, in zona, è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% degli studenti. Per quanto riguarda gli spostamenti nelsarà possibile spostarsi in un’altra abitazione privata, differente ...

