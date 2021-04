Lavoro | tsunami Covid | in un anno persi quasi 1 milione posti lavoro

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) –didi. Non basta il blocco dei licenziamenti a contenere l’impatto dele annesse restrizioni sul mercato delfotografato dai dati Istat diffusi oggi, martedì 6 aprile. A febbraio gli occupati in Italia erano 22.197.000, 945.000 in meno rispetto a febbraio 2020. In unsono crollati ia termine (-372mila) e gli autonomi a quota 4,8 milioni (-355mila): mai così pochi. Gli indicatori relativi alla situazione occupazionale “impressionano”. Secondo i dati dell’Istat”la crisi economica innescata dalla pandemia ha avuto un impatto devastante causando una perdita di 945miladi ...

Teleborsa

"Quasi un milione di posti diin meno in un anno, un verosociale. E ciò che rende la situazione ancora più drammatica è che la gran parte di chi ha perso ilè finito tra gli ...... quando l'assessore Letizia Moratti, investita dallodi critiche social di Chiara Ferragni, ... In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro, ...“Quasi un milione di posti di lavoro in meno in un anno, un vero tsunami sociale. E ciò che rende la situazione ancora più drammatica è che la gran parte di chi ha perso il lavoro è finito tra gli ..."Quasi un milione di posti di lavoro in meno in un anno, un vero tsunami sociale. E cio' che rende la situazione ancora piu' drammatica e' che la gran parte di chi ha perso il lavoro e' finito tra gli ...