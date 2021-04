Lautaro Martinez verso il divorzio con gli agenti: la procura passa al padre? (Di martedì 6 aprile 2021) Lautaro Martinez è sempre più vicino dal divorziare con i propri agenti, Rolando Zarate e Beto Yaque, la procura potrebbe passare al padre Mancano solo firma e annuncio per ufficializzare il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter: una trattativa durata mesi, che solo qualche settimana si è conclusa con la sospirata fumata bianca. Ma allora perchè non c’è stato ancora alcun annuncio ufficiale da parte del club nerazzurro? Un po’ perchè Conte non vuole distrazioni fino a che lo scudetto non è vinto aritmeticamente, un po’ perchè l’argentino sta avendo problemi con i suoi due agenti (Rolando Zarate e Beto Yaque). Lo strappo tra le parti non è ancora definitivo – si sta cercando di ricucire – ma si va verso il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021)è sempre più vicino dal divorziare con i propri, Rolando Zarate e Beto Yaque, lapotrebbere alMancano solo firma e annuncio per ufficializzare il rinnovo dicon l’Inter: una trattativa durata mesi, che solo qualche settimana si è conclusa con la sospirata fumata bianca. Ma allora perchè non c’è stato ancora alcun annuncio ufficiale da parte del club nerazzurro? Un po’ perchè Conte non vuole distrazioni fino a che lo scudetto non è vinto aritmeticamente, un po’ perchè l’argentino sta avendo problemi con i suoi due(Rolando Zarate e Beto Yaque). Lo strappo tra le parti non è ancora definitivo – si sta cercando di ricucire – ma si vail ...

