L' aspirina ha più eventi avversi rispetto al vaccino Astrazeneca

(Di martedì 6 aprile 2021) Tutti i farmaci “hanno effetti collaterali e comportano un margine di rischio. L’, ad esempio, ha sicuramente effetti collaterali con un frequenza maggiore di quella segnalata per ilanti-Covid di, ma continuiamo ad utilizzarla quando indicato”. A dirlo è Paolo Corradini, presidente della Società italiana di ematologia (Sie), lanciando così un appello affinchè ci si continui a vaccinare poichè, avverte, “il rischio di decesso a causa dell’infezione da Covid-19 è certamente più alto e la stessa malattia da Covid, nei casi più gravi, può determinare trombosi in una percentuale maggioreal rischio bassissimo collegato al”. “La possibilità di incorrere in un evento grave a causa di Covid-19 è molto più altaal rischio di ...

Advertising

HuffPostItalia : 'L'aspirina ha più eventi avversi rispetto ad Astrazeneca' - dododifiaba1966 : RT @HuffPostItalia: 'L'aspirina ha più eventi avversi rispetto ad Astrazeneca' - AlexGiack : RT @HuffPostItalia: 'L'aspirina ha più eventi avversi rispetto ad Astrazeneca' - pg311066 : RT @wolfPris: 'Se tutti noi facessimo attenzione alle probabilità di effetti indesiderati, anche gravi, dei farmaci che comunemente assumia… - wolfPris : 'Se tutti noi facessimo attenzione alle probabilità di effetti indesiderati, anche gravi, dei farmaci che comunemen… -

Ultime Notizie dalla rete : aspirina più

...dall', per la quale a partire dagli anni '80 è stato posto un limite d'uso per la fascia dei bambini sotto i 12 anni per alcuni eventi avversi' . Bollettino vaccini covid oggi 5 aprile/......la raccomandazione di somministrare il vaccino antiCovid di AstraZeneca solo alle persone con... a partire dall', per la quale a partire dagli anni '80 è stato posto un limite d'uso per la ...