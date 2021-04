L’Aquila, il ricordo delle vittime del terremoto di 12 anni fa (Di martedì 6 aprile 2021) Oggi a L’Aquila il ricordo del terremoto del 2009 e delle sue 309 vittime. Tutto è avvenuto in forma ristretta a causa della pandemia da coronavirus. Anche quest’anno infatti non ci sarà la consueta fiaccolata. Un omaggio è stato invece effettuato nella notte con i 309 rintocchi del campanile del duomo ed un fascio di luce . Celebrata anche una Messa solenne in ricordo delle vittime. Il terremoto del 2009 e l’omaggio di L’Aquila Il ricordo delle vittime del terremoto di L’Aquila, fonte mountlive.com“Ancora una volta, dopo il 6 aprile di 12 anni fa, oggi dobbiamo fare ricorso alla nostra forza interiore di gente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Oggi aildeldel 2009 esue 309. Tutto è avvenuto in forma ristretta a causa della pandemia da coronavirus. Anche quest’anno infatti non ci sarà la consueta fiaccolata. Un omaggio è stato invece effettuato nella notte con i 309 rintocchi del campanile del duomo ed un fascio di luce . Celebrata anche una Messa solenne in. Ildel 2009 e l’omaggio diIldeldi, fonte mountlive.com“Ancora una volta, dopo il 6 aprile di 12fa, oggi dobbiamo fare ricorso alla nostra forza interiore di gente ...

Agenzia_Italia : Terremoto L'Aquila: 309 rintocchi di campana in ricordo delle vittime - marcomarsilio : Io ricordo. Ricordo la paura, sento ancora il dolore, ma vedo la rinascita ogni giorno. I nostri cuori battono per… - NadiaTravi : RT @RaiNews: #6aprile L'Aquila ricorda vittime del #terremoto del 2009. Per il secondo anno consecutivo, a causa delle norme emanate per c… - PaolaGigante62 : A 12 anni dal #terremoto che colpì L'Aquila e altri 56 comuni la notte tra il 5 e 6 aprile 2009, un mio ricordo del… - Wolf09722148 : RT @ArmoniosiAccent: Il terremoto dell'Aquila rimane tra i fatti che non si potranno mai dimenticare. In ricordo e vicinanza di chi l'ha vi… -

