L'Aquila, 12 anni fa il terremoto. Il sindaco: "Nessuno può e deve dimenticare". 309 rintocchi di campana per ricordare le vittime (Di martedì 6 aprile 2021) Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 una scossa di terremoto di 5.8 gradi localizzata a pochi chilometri da L'Aquila, causò 309 vittime e 1900 feriti. Oltre al capoluogo della Regione, furono 56 i comuni colpiti. Oggi, dodici anni dopo, vengono ricordate le vittime e si continua a chiedere alle istituzioni attenzione e impegno per completare la ricostruzione. "Nessuno di noi può e deve dimenticare", ha scritto su Twitter il sindaco Pierluigi Biondi, "ma negli occhi dei nostri ragazzi leggiamo un nuovo racconto. Quello dell'Aquila e di una terra orgogliosa che ha saputo finalmente rinascere". E, intervenendo al termine della messa nella chiesa del Suffragio ieri sera, ha dichiarato: "Ancora una volta, dopo il 6 ...

emergenzavvf : #6aprile2009, 12 anni fa il terremoto de L'Aquila. In poche ore furono 2.700 i #vigilidelfuoco in soccorso alla pop… - Agenzia_Ansa : Il 6 aprile di 12 anni fa il terremoto che sconvolse l'Abruzzo. All'Aquila, nella chiesa di Santa Maria del Suffrag… - Radio1Rai : ??12 anni fa il #terremoto a L’Aquila. Quest‘anno nessuna fiaccolata, ma una luce proiettata nel cielo e 309 rintocc… - violipaolo : RT @PieroPelu: Dodici anni fa, alle 3.32 del 6 aprile 2009, la scossa di terremoto che ha distrutto L’Aquila. E dopo tutti questi anni siam… - _itraM_ : RT @Agenzia_Ansa: All'Aquila i trecentonove rintocchi delle campane in memoria delle 309 vittime del sisma del 6 aprile 2009, l'accensione… -

