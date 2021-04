L’annuncio della Juventus: è Bernardeschi il terzo positivo (Di martedì 6 aprile 2021) Le indiscrezioni di stamattina del Corriere dello Sport, che parlava di un terzo positivo nella Juventus dopo Bonucci e Demiral sono confermate dallo stesso club juventino. Il comunicato ufficiale della Società fa il nome di Bernardeschi. A questo punto i positivi nel gruppo squadra sono tre, resta da capire se il contagio avrà ripercussioni anche su Juventus-Napoli. Il direttore dell’Asl, poco fa, ha dichiarato che il match, al momento non è a rischio. Ma se nelle prossime ore il numero di contagi dovesse aumentare ovviamente la situazione potrebbe cambiare. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) Le indiscrezioni di stamattina del Corriere dello Sport, che parlava di unnelladopo Bonucci e Demiral sono confermate dallo stesso club juventino. Il comunicato ufficialeSocietà fa il nome di. A questo punto i positivi nel gruppo squadra sono tre, resta da capire se il contagio avrà ripercussioni anche su-Napoli. Il direttore dell’Asl, poco fa, ha dichiarato che il match, al momento non è a rischio. Ma se nelle prossime ore il numero di contagi dovesse aumentare ovviamente la situazione potrebbe cambiare. “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico. Il calciatore è in isolamento e ...

