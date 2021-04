Lady Dybala spaventa la Juventus: «A Torino non c’è molto da fare» (Di martedì 6 aprile 2021) Oriana Sabatini, compagna di Dybala, si è lamentata del poco divertimento che offre la città di Torino. Le dichiarazioni Oriana Sabatini, fidanzata dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala, a Gente ha svelato di non trovarsi bene a vivere a Torino. «Il fatto è che a Torino non c’è molto da fare. Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché è molto disponibile a fare cose. Anche se il programma migliore, almeno per me che non amo uscire così tanto, è Netflix e il delivery in camera». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Oriana Sabatini, compagna di, si è lamentata del poco divertimento che offre la città di. Le dichiarazioni Oriana Sabatini, fidanzata dell’attaccante dellaPaulo, a Gente ha svelato di non trovarsi bene a vivere a. «Il fatto è che anon c’èda. Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché èdisponibile acose. Anche se il programma migliore, almeno per me che non amo uscire così tanto, è Netflix e il delivery in camera». Leggi su Calcionews24.com

