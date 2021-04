La vita dell’Italia dipende dal Mediterraneo

Leggi su it.insideover

(Di martedì 6 aprile 2021) Mario Draghi sbarca in Libia nel suo primo viaggio all’estero da premier. Una scelta non casuale: lo fece anche Matteo Renzi e indica la continuità dell’interesse italiano per lo scenario libico. E non potrebbe essere altrimenti. Il “bel suol d’amore” di Tripoli è al centro dei piani italiani nelda sempre e rappresenta esattamente InsideOver.