La verità su Denise Pipitone slitta di un giorno: la tv russa registra la puntata ma trattiene il segreto sul test del Dna (Di martedì 6 aprile 2021) In Italia sono ore di grande attesa per l’esito dell’esame sanguigno di Olesya Rostova, la ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone, la bambina la bambina scomparsa l’1 settembre 2004 a Mazara Del Vallo, in provincia di Trapani. Ma con tutte le probabilità i risultati del test verranno rivelati dalla rete russa Tv1 solo domani, mercoledì 7 aprile. A riferirlo è stato Marc Innaro, corrispondente da Mosca per la Rai, che intervenendo sul programma Storie Italiane su Rai 1, oggi ha dichiarato: «La puntata della trasmissione Lasciali Parlare sarà registrata oggi pomeriggio e andrà in onda domani sera, ma io ho l’embargo fino a domani». I sospetti contro il programma russo sul caso di Denise Pipitone «Più passano le ore e ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) In Italia sono ore di grande attesa per l’esito dell’esame sanguigno di Olesya Rostova, la ragazzache potrebbe essere, la bambina la bambina scomparsa l’1 settembre 2004 a Mazara Del Vallo, in provincia di Trapani. Ma con tutte le probabilità i risultati delverranno rivelati dalla reteTv1 solo domani, mercoledì 7 aprile. A riferirlo è stato Marc Innaro, corrispondente da Mosca per la Rai, che intervenendo sul programma Storie Italiane su Rai 1, oggi ha dichiarato: «Ladella trasmissione Lasciali Parlare saràta oggi pomeriggio e andrà in onda domani sera, ma io ho l’embargo fino a domani». I sospetti contro il programma russo sul caso di«Più passano le ore e ...

