La vera storia del mutuo ventennale per la villa di Mario Draghi (Di martedì 6 aprile 2021) Ci mancava il complotto del mutuo concesso al Presidente del Consiglio, prima che diventasse Presidente del Consiglio. A lanciare quello che viene – tra le righe, ma neanche troppo – definito uno scandalo è stato il quotidiano romano Il Tempo (poi ripreso, con gli stessi toni enfatici, da il Giornale) che ha dedicato un approfondimento, firmato dal suo direttore Franco Bechis, sul mutuo Mario Draghi per il pagamento di una villa sulla Riviera del Brenta, a Venezia. Un finanziamento ventennale che sarà finito di onorare quando il capo del governo – e la sua consorte – avranno 93 anni. Proviamo a spiegare perché non c’è nulla di cui scandalizzarsi. LEGGI ANCHE > Il vecchio articolo del Giornale sull’alcol che «fa diventare un po’ gay» Ecco cosa dice il testo dell’atto registrato dalla ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 aprile 2021) Ci mancava il complotto delconcesso al Presidente del Consiglio, prima che diventasse Presidente del Consiglio. A lanciare quello che viene – tra le righe, ma neanche troppo – definito uno scandalo è stato il quotidiano romano Il Tempo (poi ripreso, con gli stessi toni enfatici, da il Giornale) che ha dedicato un approfondimento, firmato dal suo direttore Franco Bechis, sulper il pagamento di unasulla Riviera del Brenta, a Venezia. Un finanziamentoche sarà finito di onorare quando il capo del governo – e la sua consorte – avranno 93 anni. Proviamo a spiegare perché non c’è nulla di cui scandalizzarsi. LEGGI ANCHE > Il vecchio articolo del Giornale sull’alcol che «fa diventare un po’ gay» Ecco cosa dice il testo dell’atto registrato dalla ...

