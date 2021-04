La storia degli italiani che vanno in Serbia per farsi vaccinare (Di martedì 6 aprile 2021) I telefoni del consolato italiano in Serbia stanno ribollendo da giorni, da quando la storia delle vaccinazioni gratuite anche per cittadini stranieri e “turisti” è diventata di dominio pubblico. C’è chi richiede informazioni sulla veridicità di questa storia, che si prenota e chiede un appuntamento al più presto per ricevere la prima dose di un prodotto anti-Covid (a scelta). Il vaccino in Serbia ha attirato l’attenzione di molti cittadini italiani che sono pronti a valicare il confine per recarsi nella terra balcanica (dato che è consentito dai provvedimenti in vigore nel nostro Paese) e sottoporsi alla somministrazione gratuita. Vaccino in Serbia: il boom di richieste e prenotazioni dall’Italia A rendere nota questa storia è stato il Corriere della Sera che nei ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) I telefoni del consolato italiano instanno ribollendo da giorni, da quando ladelle vaccinazioni gratuite anche per cittadini stranieri e “turisti” è diventata di dominio pubblico. C’è chi richiede informazioni sulla veridicità di questa, che si prenota e chiede un appuntamento al più presto per ricevere la prima dose di un prodotto anti-Covid (a scelta). Il vaccino inha attirato l’attenzione di molti cittadiniche sono pronti a valicare il confine per recarsi nella terra balcanica (dato che è consentito dai provvedimenti in vigore nel nostro Paese) e sottoporsi alla somministrazione gratuita. Vaccino in: il boom di richieste e prenotazioni dall’Italia A rendere nota questaè stato il Corriere della Sera che nei ...

