La Stampa: Tudor pronto come traghettatore nel caso di esonero di Pirlo dopo Juve-Napoli

La partita contro il Napoli di domani sera sarà un crocevia importante per la Juventus. La Stampa scrive che il match "rischia di assumere velocemente i contorni dello psicodramma. Chi sbaglia paga, e pure a caro prezzo perché domani allo Stadium va in scena una partita che vale almeno 50 milioni di euro oltre ai classici discorsi dell'orgoglio e della rivalità". Anche se dopo la sconfitta con il Benevento, il club bianconero ha ribadito la sua fiducia a Pirlo, le riflessioni sono in corso. "dopo la sconfitta con il Benevento il club ha ribadito la propria fiducia, ma il pareggio nel derby e i problemi sempre più evidenti nel gioco e nella gestione dello spogliatoio (compresa la famosa cena proibita: Dybala, Arthur e McKennie ora sono stati reintegrati) aprono riflessioni a più livelli.

