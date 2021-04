«La seduta spiritica» del rapimento Moro (Di martedì 6 aprile 2021) Il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, ma soprattutto il periodo della prigionia, tutta la complessa ragnatela di rapporti, interessi, legami tra poteri, organizzazioni, singoli, hanno elementi per eccellenza romanzeschi, non a caso la vicenda storica ha dato vita a libri di vario genere, però tutti con una unica chiave narrativa, quella investigativa. Da L’affaire Moro di Leonardo Sciascia, Da quella prigione di Marco Belpoliti, a Corpo di stato dell’attore Marco Baliani, forse il più bello, titolo anche di un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 aprile 2021) Ile l’uccisione di Aldo, ma soprattutto il periodo della prigionia, tutta la complessa ragnatela di rapporti, interessi, legami tra poteri, organizzazioni, singoli, hanno elementi per eccellenza romanzeschi, non a caso la vicenda storica ha dato vita a libri di vario genere, però tutti con una unica chiave narrativa, quella investigativa. Da L’affairedi Leonardo Sciascia, Da quella prigione di Marco Belpoliti, a Corpo di stato dell’attore Marco Baliani, forse il più bello, titolo anche di un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

