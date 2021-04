La scuola del futuro è ora | subito | adesso

(Di martedì 6 aprile 2021) Da mesi laitaliana naviga a vista, tra la frustrazione di studenti e insegnanti, la preoccupazione dei genitori, le proteste permanenti di comitati come Priorità alla. Ancora non sono note le direttive del ministero dell’Istruzione suldella, né conosciamo le misure del Piano nazionale di investimenti, detto Pnrr (dove le due r stanno per ripresa e resilienza) su questo fronte. Ma lasciando da parte i provvedimenti presi per l’emergenza, ci sono urgenze innegabili. L’accelerazione che serve è prima di tutto quella sull’utilizzo delle nuove tecnologie e sull’ammodernamento dei percorsi formativi. Senza trascurare la sicurezza e l’adeguamento degli spazi scolastici, che sono anche garanzia di salubrità delle classi. Rientro a(GettyImages) ...

Advertising

RaffaeleFitto : Mentre Emiliano gioca con le ordinanze #scuola @sole24ore ci dice che la #Puglia è fanalino di coda per le vaccinaz… - RaiNews : Da domani 5,6 milioni di studenti tornano in classe: 2 su 3 - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Raffaello Sanzio, La scuola di Atene, 1509 - 1511, affresco, Musei Vaticani, Città del… - 87ea6dbf12d94ef : RT @ProfCampagna: Il #6aprile 1483 nasceva e nel 1520 moriva il pittore Raffaello Sanzio, uno dei più importanti artisti del Rinascimento i… - danieleauconeop : RT @ProfCampagna: Il #6aprile 1483 nasceva e nel 1520 moriva il pittore Raffaello Sanzio, uno dei più importanti artisti del Rinascimento i… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola del

... magari condividendo la stessa passione con i propri compagni e amici, ao fuori. Saper ... però: in questo caso siamo di fronte a un titolo un po' più complessoprevisto, ma che, se '...Ricordo che mi affrettai a inviare il testo a mia sorella e mio fratello, e ai miei antichi compagni die il commento più bello venne da Giampiero Nicoli, il più sognante e poeticogruppo. ...«Si rimette in moto il motore della scuola - commenta Roberto Curtolo ... Sulla prevenzione del contagio, Curtolo ricorda che in Toscana «abbiamo alcuni progetti meritori come quello dell ...Nuove regole su distanziamenti e rientri in classe:?è in dirittura d’arrivo l’indicazione ministeriale che, non appena firmata e diramata agli uffici scolastici regionali, sarà poi trasmessa alle scuo ...