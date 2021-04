La Saras dei Moratti nel mirino degli hedge fund (Di martedì 6 aprile 2021) A partire dallo scorso ottobre il titolo Saras aveva provato a risollevarsi dopo l’ultimo, difficilissimo, triennio borsistico. La prospettiva di una ripresa dei consumi di petrolio aveva ridato un po’ di ossigeno alla società di raffinazione controllata dalla famiglia Moratti. Tuttavia, già da qualche settimana – scrive Repubblica-Affari & Finanza – il titolo era tornato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 aprile 2021) A partire dallo scorso ottobre il titoloaveva provato a risollevarsi dopo l’ultimo, difficilissimo, triennio borsistico. La prospettiva di una ripresa dei consumi di petrolio aveva ridato un po’ di ossigeno alla società di raffinazione controllata dalla famiglia. Tuttavia, già da qualche settimana – scrive Repubblica-Affari & Finanza – il titolo era tornato L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie La Saras dei Moratti nel mirino degli hedge fund: A partire dallo scorso ottobre il titolo Saras… - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: La #Saras dei #Moratti nel mirino degli hedge fund - CalcioFinanza : La #Saras dei #Moratti nel mirino degli hedge fund - Josto51037271 : @5maggio2002 @Gazzetta_it La stessa fine dei principali amici calciopolari...Essere incapaci e non solo ...é per… - GabriellaGaro14 : Con dei profitti così in calo la SARAS si preoccupa, giustamente. 'Saras in forte calo, pesano trim4 sotto attese s… -