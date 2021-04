La ricerca in Italia è umiliata dalla politica: ecco perché mi candido alla presidenza del Cnr (Di martedì 6 aprile 2021) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel quale lavoro ormai da oltre 37 anni, costituisce com’è noto il principale ente pubblico di ricerca Italiano. Nonostante finanziamenti insufficienti e attenzione non sempre adeguata da parte della classe politica, il Cnr è attivo in praticamente tutte le branche del sapere e ha ottenuto, nel corso dei suoi ormai quasi cento anni di vita, risultati più che lusinghieri. Il fatto di essere assoggettato a una classe politica che non è mai stata eccellente ma è peggiorata in modo sempre più sconfortante negli ultimi decenni, fino all’attuale governo dei sedicenti migliori, rappresenta tuttavia una pesante ipoteca sulla produttività scientifica del maggiore ente di ricerca Italiano, che potrebbe, se adeguatamente sostenuto in termini di finanziamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel quale lavoro ormai da oltre 37 anni, costituisce com’è noto il principale ente pubblico dino. Nonostante finanziamenti insufficienti e attenzione non sempre adeguata da parte della classe, il Cnr è attivo in praticamente tutte le branche del sapere e ha ottenuto, nel corso dei suoi ormai quasi cento anni di vita, risultati più che lusinghieri. Il fatto di essere assoggettato a una classeche non è mai stata eccellente ma è peggiorata in modo sempre più sconfortante negli ultimi decenni, fino all’attuale governo dei sedicenti migliori, rappresenta tuttavia una pesante ipoteca sulla produttività scientifica del maggiore ente dino, che potrebbe, se adeguatamente sostenuto in termini di finanziamenti ...

