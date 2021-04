La polveriera libica | tutti gli errori dell' Europa disunita

Leggi su panorama

(Di martedì 6 aprile 2021) Il teatroa prima missione del Presidente del consiglio Mario Draghi in Libia è quello di una "non-nazione" pacificata dall'equilibrioe armi più che dalle volontà diplomatiche. La tregua che ha visto l'elezione a premier'uomo d'affari di Misurata Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh il 5 febbraio scorso, seppure favorita da una serie di incontri internazionali, è infatti figliaa consapevolezzae due fazioni di non poter soverchiare quella avversaria, in primis per l'impossibilità di tagliare i rifornimenti ai propri nemici. Quanto a forniture militari ai libici, l'Italia e in generale la Comunità Europea puntano il dito contro la Russia, ma molto in chiave di rafforzamentoa Nato e pro-Usa dopo il "disinteresse" di Trump; quindi lo fanno verso la Turchia, rea di ...