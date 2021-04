La pagina Facebook del Primato Nazionale è di nuovo online Grazie anche a voi lettori

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr – Ladel, oscurata ieri senza alcun preavviso né motivazione, è di, sempre senza alcuna comunicazione. Non conosciamo le ragioni della marcia indietro da parte del social network, ma ci fa piacere pensare che la grande mobilitazione contro questa censura abbia avuto un peso nella decisione. Resta in ogni caso più che mai attuale la battaglia per la libertà d’espressione, al di là di ogni arbitrio. Oltretutto, come molti di voi avranno notato, ladella nostra testata è purtroppo ancora in shadow banning. Letteralmente “bando ombra”, si tratta di un oscuramento che all’insaputa degli utenti penalizza la nostrarendendola meno visibile sul social stesso. ...