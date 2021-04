La Nike presenta la quarta maglia dell’Inter | le foto

Leggi su intermagazine

(Di martedì 6 aprile 2021)laNella giornata odierna il sito ufficiale dellaha rilasciato le prime immagini di quella che sarà laper la stagione in corso. Questapotrebbe debuttare già domenica nel match contro il Cagliari e valido per la 30esima giornata della Serie A: si attende il via libera da parte della Lega. “Come le altre maglie della nostra collezione Stadium, laInter unisce dettagli di design originali e tessuto traspirante per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore” si legge sullo store del noto brand. Su questa versione è già presente il nuovo logo e contemporaneamente sarà l’ultima con Pirelli come main ...