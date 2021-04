La nave cargo rischia di ribaltarsi nel mare del Nord, il salvataggio spettacolare – Il video (Di martedì 6 aprile 2021) Un’operazione di soccorso al limite, nel bel mezzo di una tempesta nel mare del Nord. Sono le immagini che arrivano dalla Guardia Costiera norvegese, rimasta impegnata nel salvataggio dei 12 marinai della Eemslift Hendrika, una nave cargo olandese, rimasta alla deriva a causa del mare grosso. Dopo l’invio dell’allarme alle autorità costiere locali, l’equipaggio è stato tratto in salvo dagli uomini della Guardia Costiera via elicottero, tra le onde alte fino a 15 metri. video: YouTube/NorwayCoastGuard Leggi anche: Liberata la Ever Given: il cargo si muove e nel Canale di Suez riprende la navigazione – Il video L’Ever Given torna a galla: la festa dei marinai e degli operai impegnati nello sblocco del Canale di Suez – Il ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) Un’operazione di soccorso al limite, nel bel mezzo di una tempesta neldel. Sono le immagini che arrivano dalla Guardia Costiera norvegese, rimasta impegnata neldei 12 marinai della Eemslift Hendrika, unaolandese, rimasta alla deriva a causa delgrosso. Dopo l’invio dell’allarme alle autorità costiere locali, l’equipaggio è stato tratto in salvo dagli uomini della Guardia Costiera via elicottero, tra le onde alte fino a 15 metri.: YouTube/NorwayCoastGuard Leggi anche: Liberata la Ever Given: ilsi muove e nel Canale di Suez riprende la navigazione – IlL’Ever Given torna a galla: la festa dei marinai e degli operai impegnati nello sblocco del Canale di Suez – Il ...

Advertising

Majakovsk73 : @stefano0521 Ancora no, ma fonti israeliane ne parlano. È nave militare sotto copertura, opspec e spionaggio, pr… - MartaValsania : @SergioSierra67 La piccola isola di Runde si trova a circa 50 miglia nautiche dalla nave cargo. L'isola è un import… - MartaValsania : @LaPresse_news La piccola isola di Runde si trova a circa 50 miglia nautiche dalla nave cargo. L'isola è un importa… - Notiziedi_it : Disincagliata la nave cargo Ever Given: il canale di Suez è libero - Notiziedi_it : Disincagliata la nave cargo Ever Given: il canale di Suez è libero -