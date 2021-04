La ministra Cartabia incarica gli ispettori sul caso dei giornalisti intercettati dalla procura di Trapani: “Accertamenti preliminari urgenti” (Di martedì 6 aprile 2021) “Svolgere con urgenza i necessari Accertamenti preliminari”. Il ministero della Giustizia, su disposizione della guardasigilli Marta Cartabia, ha formalmente aperto un fascicolo sull’inchiesta della procura di Trapani sulle Ong, nell’ambito della quale sono stati intercettati anche diversi giornalisti nelle comunicazioni con le fonti. Gli uffici di via Arenula – come anticipato da Il Fatto Quotidiano – hanno chiesto all’ispettorato generale di attivarsi con “urgenza” per i “necessari Accertamenti” formulando “all’esito valutazioni e proposte”. Nel mirino dei magistrati trapanesi che indagano sul ruolo delle ong Jugend Rettet, Save The Children e Medici Senza Frontiere durante gli sbarchi dal 2016 non sono finite solo le organizzazioni che si occupavano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) “Svolgere con urgenza i necessari”. Il ministero della Giustizia, su disposizione della guardasigilli Marta, ha formalmente aperto un fascicolo sull’inchiesta delladisulle Ong, nell’ambito della quale sono statianche diversinelle comunicazioni con le fonti. Gli uffici di via Arenula – come anticipato da Il Fatto Quotidiano – hanno chiesto all’ispettorato generale di attivarsi con “urgenza” per i “necessari” formulando “all’esito valutazioni e proposte”. Nel mirino dei magistrati trapanesi che indagano sul ruolo delle ong Jugend Rettet, Save The Children e Medici Senza Frontiere durante gli sbarchi dal 2016 non sono finite solo le organizzazioni che si occupavano ...

