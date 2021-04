La lunga marcia contro la zona rossa: autostrade in tilt (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn chilometro di coda e più di auto e tir incolonnati sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Caserta Sud in direzione di Roma. Il motivo è una manifestazione di operatori commerciali, dai ristoratori ai proprietari di bar e palestre, contro la quinta settimana di zona rossa Covid-19 in Campania. È stata disposta la chiusura del tratto a causa di una manifestazione. Le code raggiungono già i tre chilometri. Ecco le strade alternative: “Chi viaggia verso Roma viene deviato sulla A16 Napoli-Canosa, da cui è possibile immettersi sulla A30 Caserta-Salerno in direzione di Caserta, per poi riprendere la A1 verso nord. In prossimità della deviazione obbligatoria si segnala 1 km di coda. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di autostrade per l’Italia e la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn chilometro di coda e più di auto e tir incolonnati sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Caserta Sud in direzione di Roma. Il motivo è una manifestazione di operatori commerciali, dai ristoratori ai proprietari di bar e palestre,la quinta settimana diCovid-19 in Campania. È stata disposta la chiusura del tratto a causa di una manifestazione. Le code raggiungono già i tre chilometri. Ecco le strade alternative: “Chi viaggia verso Roma viene deviato sulla A16 Napoli-Canosa, da cui è possibile immettersi sulla A30 Caserta-Salerno in direzione di Caserta, per poi riprendere la A1 verso nord. In prossimità della deviazione obbligatoria si segnala 1 km di coda. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale diper l’Italia e la ...

